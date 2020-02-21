جهاز «دمياط الجديدة» يطرح 12 محلا تجاريا للبيع في مزاد علني مارس المقبل

يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة لطرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية للبيع في مزاد علني بداية شهر مارس المقبل، وذلك بمناطق غرب الجامعة، بمساحات من 13 إلي 15 مترا مربعا.

وأضاف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز المدينة، أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل كتأمين ابتدائي لدخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

نظام السداد

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح رجب أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحال.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

60 ألف جنيه لمتر التجاري بالمزاد الأخير

وقد سجل أعلي قيمة للمتر التجاري بالمزاد الأخير بالمدينة قيمة 60 ألف جنيه، وسجل قيمة المتر المربع الواحد للصيدلية 52200 جنيه.

وقد تم طرح عدد 10 محلات تجارية وصيدلية للبيع بمزاد علني يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 بمقر الجهاز، بمساحات تتراوح بين 13م2 الي 54 م2، بسوق المجاورة 3 بالحي السادس ضمن منطقة الإسكان الإجتماعي بالمدينة.

ولفت إلى أنه يمكن سداد قيمة الباقي عن طريق أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات، يضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ المزاد وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% للمحالّ التجارية الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

نبذه عن المدينة

وأشار الي أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة 6.67 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة 165 ألف نسمة، وتجاوزت حجم الاستمارات بالمدينة 7,9 مليار جنيه.

ولفت الي الاستثمارات تتوزع بواقع 4,1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و3.3 مليار جنيه بقطاع المرافق، و445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و58.4 مليون جنيه بقطاع الزراعة، لافتا الي أن الاستثمارات تشمل دمياط الجديدة وخدمات دمياط وميناء دمياط.