جهاز دمياط الجديدة يطرح 12 محلا تجاريا للبيع في مزاد علني سبتمبر المقبل

يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة لطرح 12 محلا تجاريا للبيع في مزاد علني، بمساحات تتراوح من 14 إلى 22 متر مربع، أسفل عمارات سكن مصر غرب جامعة دمياط بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد في السادس من سبتمبر بمقر الجهاز لبيع 13 محلا وصيدلية الساعة 12 ظهرا.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس الجهاز، أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل وحدة أو كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد، لافتا الي أنه يتم عقد الجلسة بمقر الجهاز.

وأشار إلى أنه يتم سداد 10%، وإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

نظام السداد

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

ولفت إلى أنه يمكن سداد قيمة الباقي عن طريق أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات، يضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تُحتسب الفائدة من تاريخ المزاد حتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% للمحالّ التجارية الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد.

دمياط الجديدة تم إنشاؤها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 546 ) لسنة 1980، وتبلغ المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية لها 6.67 ألف فدان، وتجاوزت حجم الاستثمارات، 7.9 مليار جنيه منها 4.1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و3.3 بقطاع المرافق، و 445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، 58.4 مليون جنيه بقطاع الزراعة.