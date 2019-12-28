جهاز دمياط الجديدة يطرح 10 محلات وصيدلية للبيع نهاية يناير

يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة لطرح 10 محلات تجارية وصيدلية للبيع في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 22-1-2020، وذلك بسوق المجاورة بالحي السادس الواقع ضمن منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة بمساحات تتراوح من 13 م2 حتى 54 مترا مربعا.

طرق السداد

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح رجب أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

ولفت إلى أنه يمكن سداد قيمة الباقي عن طريق أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد.

وتابع أن الفائدة تحتسب من تاريخ المزاد وحتى تاريخ السداد، علاوة على 2% للمحالّ التجارية الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

نبذة عن المدينة

تبلغ المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة 6.67 ألف فدان، مناطق سكنية وخدمية وصحية وصناعية وسياحية وترفيهية.

وتجاوزت الإستثمارات بالمدينة 7.9 مليار جنيه، بواقع 4.1 مليار جنيه بقطاع الاسكان ، و3.3 مليار جنيه بقطاع المرافق، و445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و58.4 مليون جنيه بقطاع الزراعة.