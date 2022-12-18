جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة المنزلة السمكية (صور)

ضمن خطة الدولة المصرية بوضع ملف الاستزراع السمكي على قائمة أجندتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مصر 2030، أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس السبت إشارة بدء الحصاد السمكي معلنًا عن انطلاق موسم الصيد لعام 2022/2023 بمزرعة المنزلة السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث بلغت حصيلة إنتاج أمس من الأسماك 41.5 طن.

وحسب المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فمن المقرر أن يستمر الموسم حتى نهاية شهر إبريل 2023، وذلك بحضور الدكتور أحمد سني الدين مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندس عبد العزيز مروان رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بمنطقة دمياط، والمهندس سعود فياض مدير مزرعة المنزلة.

وأضاف ” المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” أن الجهاز يضع على قائمة أولوياته استراتيجية شاملة ومتكاملة هدفها ترسيخ أطر الاستزراع السمكي ودعائمه، وزيادة الإنتاج من الأسماك لكونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بشتى الوسائل المتاحة رفع كفاءة المزارع السمكية وتطويرها وتعظيم استغلال الموارد السمكية من خلال التوسع في الاستزراع السمكي، مضيفًا أن المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء وتطوير تقتضي التعاون وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ويفتح آفاق جديدة للتصدير إلى السوق العالمية.

وأعرب فرحات عن سعادته بزيادة الإنتاج هذا العام مقارنًة بالأعوام الماضية لافتّا إلى الإنتاج هذا العام مبشرًا ، وأن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم جميع الخدمات التي من شأنها أن تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تفعيلًا لما جاءت به مبادرة (حياة كريمة) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه ، صرح سني الدين أنه يتم تفريغ الأحواض السمكية من المياه حتى يسهل عملية صيد الأسماك المنتجَة، ثم عقب انتهاء أعمال الصيد يتم نقل الأسماك على اختلاف أنواعها إلى صالة الفرز، حيث يقوم المختصين بتقسيم الأسماك وتجهيزها، تمهيدًا لطرحها على الشركات ممن رسوا عليهم المزاد، ليقوموا ببيعها إلى التجار بما يتوافق وأسعار السوق ، والتي يحددها الجهاز سلفًا حسب تكلفة الأسماك على أرض الواقع.

يُذكر أن مزرعة المنزلة السمكية إحدى أهم المزارع السمكية في مصر، والتي تقع على مساحة تبلغ حوالي 1000 فدان ، وتتضمن المجمع_السمكي بالمنزلة والذي يضم مزرعة سمكية ومفرخا سمكيا ومصنع أعلاف ومركزا تدريبيا ، كما تنتج أسماك البلطي ، والطوبار ، والعائلة البورية ، والمبروك ، والقراميط المستزرعة في المياه العذبة.