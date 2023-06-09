جهاز حماية وتنمية البحيرات يطرح مزارع سمكية ببورسعيد على مساحة 200 فدان

طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددا من المزارع في نطاق محافظة بورسعيد بحق انتفاع يتراوح من 5 – 25 عاما .

وحسب بيانات تلك الأراضي، فقد تقرر طرح قرابة 17 مزرعة بمساحات مختلفة تتراوح من 5 أفدنة وحتى 52 فدانا للمزرعة، وجميعها خالية من الإشغالات، وذلك بمدة تصل إلى 5 سنوات وزيادة سنوية تصل الى 5%، ويمكن زيادة مدة حق الانتفاع حتى 25 عاما وذلك بمناطق الديبة والمناصرة وذلك على مساحة تصل الى 200 فدان.

ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وفي نفس السياق واصل الجهاز إعداد دوراته التدريبية حول “الأمان الحيوي للمزارع السمكية “، والتي تهدف إلى التعريف بأهمية تطبيق نظم الأمان الحيوي للمزارع والمفرخات ، حيث نظم دورة متخصصة بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس ، خلال الفترة من ٥ إلى ٨ من شهر يونيه الجاري.

رحب الدكتور صلاح الدين مصيلحي أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالسادة المشاركين في الدورة ، متمنيًا للجميع الاستفادة من مثل هذه الدورات في خدمة قطاع الثروة السمكية محليًا وإقليميًا ودوليًا ، مؤكدًا أن هذه الدورات هدفها الرئيس هو التوعية بأهمية تطبيق نظم الأمان الحيوي بالمزارع والمفرخات السمكية على مستوى الجمهورية ، يما يعزز من إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية ويؤهلها للتصدير إلى السوق العالمية.

كما سلط مصيلحي الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية في مصر ، نظرًا لكونه من القطاعات الإنتاجية الواعدة، وأحد أهم مصادر البروتين للمواطن المصري والتي تضيف للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى الإنتاج السمكي، وأن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع يتمثل في الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة لاسيما تطوير البحيرات، وتحسين جودة أعلاف الأسماك، ودعم الصيادين.

وتطرقت الدورة التدريبية إلى مناقشة بعض الموضوعات ذات الصلة بتطبيق نظم الأمان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية ، تمثلت في الحديث عن فسيولوجيا الأسماك، والأمراض الشائعة في الأسماك وطرق الوقاية منها، وأمراض الأسماك وكيف تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك والممارسات الحديثة في الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تحديد المواصفات القياسية للمياه في المزارع السمكية وكيفية تقييمها.

كما سلطت الدورة الضوء أيضًا على جودة الأسماك وقيمتها الغذائية وطرق تقييمها، وتناولت أيضًا تطبيقات وضوابط الاستخدام الآمن للمطهرات في المزارع السمكية، وكذا الحديث عن كيفية تطبيق نظم الأمان الحيوي في المزارع السمكية.

وقد شارك في الدورة 15 متدربًا من أساتذة مساعدين ومعيدين وباحثي الماجستير والدكتوراه في كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان ، وعلوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ ، والثروة السمكية بجامعة السويس ، وبعض العاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما التقى السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ صباح اليوم ، وذلك لمناقشة أعمال تنمية وتطوير بحيرة البرلس ، بحضور اللواء أ. ح محمد أبو هيبة نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين ، واللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير المساعد ، والسيد محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا ، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد ، والمهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة ، والمهندسة حنان داود مدير عام الإدارة العامة للمشروعات ، والمهندس محمد السيد مدير إدارة بحيرة البرلس ، والمهندس وليد كمال مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز التعمير ، والمهندس هشام محمد عبدالمنعم مدير التنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، والمهندس محمود توفيق نائب مدير الإنشاءات البحيرة بشركة المقاولون العرب.

وخلال اللقاء ، سلط اللواء أ.ح الحسين فرحات الضوء على الدور الذي يقوم به جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في حماية الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة لكل المسطحات المائية على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرة البرلس من خلال تنميتها بالزريعة السمكية، مضيفًا أن الجهاز يتبنى استراتيجية لدعم المصايد الطبيعية بالمحافظة، حيث يقوم بالتنمية المستدامة في بحيرة البرلس بإلقاء 4.5 مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي والمبروك ، كما يشهد إلقاء مليون وحدة زريعة سمكية بنهر النيل بفرع رشيد.

كما بحث المدير التنفيذي للجهاز مع محافظ كفر الشيخ مشكلة ضبط السيارات المحملة بالزريعة ومصادرتها ، واتفق الطرفان على التنسيق بين المحافظة والجهاز لحل هذه المشكلة ، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بالمحافظة لتوعيتهم وتعريفهم بأنواع الأسماك المصادة المسموح نقلها من البحيرة.

وأعلن فرحات عن تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بتنمية وتطوير بحيرة البرلس ، من جهاز حماية وتنمية البحيرات ، ومحافظة كفر الشيخ ، وشرطة البيئة والمسطحات المائية ، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ، يكون الغرض منها هو متابعة سير الأعمال التي يجري تنفيذها بالبحيرة ، والتي من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية والقضاء على الصيد الجائر والمخالف.

من جانبه، ناقش محافظ كفر الشيخ موقف مشروعات تنمية وتطوير بحيرة البرلس بمراحلها الثلاثة ، والاتفاق على مواعيد محددة لتسليم ناتج أعمال تكريك المرحلة الأولى من أحواض الترسيب وتحديد الالتزامات الخاصة بالشركة المصرية للتعدين ، وجهاز تنمية وحماية البحيرات ، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ، وشركة المقاولون العرب بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ.

كما ناقش نور الدين سبل دعم الصيادين وأسرهم ، ووسائل الحفاظ على مهنة الصيد وتنميتها ، كما تم مناقشة المقترحات المستقبلية لتطوير بحيرة البرلس، مشيراً إلى أن أعمال تطوير بحيرة البرلس تمت عبر 3 مراحل ، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% ، وجار العمل بالمرحلة الثالثة بتكلفة مليار و580 مليون جنيه ، حيث شهدت المرحلة الأولى تطوير وتعميق مساحة 1808 فدان، إضافة إلى تطهير مدخل البوغاز ، ونفذت المرحلة الثانية أعمال تطهير وتعميق 1500 فدان، وحماية جوانب البوغاز ، وحفر 4 قنوات شراعية، وإنشاء رصيفين بحريين ، بينما تشهد المرحلة الثالثة تطهير قناة برمبال بمطوبس ، وتطهير وتعميق 2200 فدان ، وفتح بابين بين الجذر لزيادة حركة المياه المالحة، وتطهير أمام 7 مصبات صرف زراعي.

يُذكر أن محافظة كفر الشيخ تعد الأولى على محافظات الجمهورية فى مجال الاستزراع السمكي، وانتجت 693 ألف طن بنسبة قدرها حوالى 44% من إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي فى مصر، والذى يبلغ حوالى مليون و591 ألف طن ، طبقًا لإحصائيات عام 2020.