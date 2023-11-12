جهاز حماية وتنمية البحيرات يصدر إستراتيجية تصنيع الأسماك

أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح مصيلحي حزمة من الإجراءات لتوطين إستراتيجية تصنيع الأسماك في مصر من خلال تطوير تكنولوجيا الاستزراع والإنتاج والتعبئة والتجهيز والتصنيع والتسويق (قيمة مضافة)، كإنشاء مصانع لتصنيع وتعبئة وحفظ الأسماك، دراسات عن الأنواع المحلية القابلة للاستزراع من حيث التفريخ، التربية والتغذية ، كما يسعى الجهاز إلى تحقيق الآتي :

*تبني التكنولوجيا الحديثة مثل التقنيات الحيوية،والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية.

*وضع المعايير الفنية المناسبة للاستزراع السمكى فى البيئات المائية المختلفة (بحرية/شروب/عذبة) مع التوسع في نشر تقنيات الاستزراع الحديثة وتفريخ الأنواع المناسبة للاستزراع.

*التحسين الوراثى لأسماك البلطى والجمبرى.

*التشخيص المبكر لأمراض الأسماك وعلاجها ووقاية المزارع السمكية من أخطار التلوث.

*دراسة المخزون السمكى فى المياة الإقتصادية.

*دعم مجالات التعاون مع الجهات الدولية و المعامل العالمية ذات الخبرة في مجالات التصنيع

*تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة لاستقدام خبراء دوليين في مجالات الاستزراع البحرى لعمل دورات تدريبية للنواحي الفنية و المشكلات وسبل حلها.

*اعتبار المشروعات اللوجستية المخصصة لخدمة مشروعات الاستزراع السمكى ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تستفيد من مبادرة التمويل منخفض التكلفة.

*توفير دراسات الجدوى المبدئية لهذة النوعية من المشروعات واتاحتها لشباب المستثمرين.

وقال مصيلحي، إنه بعد تطوير بحيرة المنزلة بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة المنزلة 2.2 مليار جنيه، ووصل المصيد السمكي من بحيرة المنزلة 82.5 ألف طن.

وأضاف مصليحي في تصريحات خاصة لـ “المال “حيث يتم صيد أنواع مختلفة من الأسماك منها أسماك البلطي، والعائلة البورية و أسماك القراميط، ومبروك الحشائش، والكابوريا، وأسماك اللوت، والنقط، والبياض، والجمبرى، والدفاس، وأسماك الحنش والبساريا، والدنيس، وأسماك موسى، وبعض من أصناف الأسماك الأخرى .

وأوضح أنه قد جاءت هذه النسبة من الإنتاج من الأسماك في بحيرة المنزلة بدءا من تطوير البحيرة بداية من عام 2022، ومازالت الأعمال المقترح القيام بها لتطوير بحيرة المنزلة مستمرة بهدف الحفاظ والتنمية المستدامة لبحيرة المنزلة وذلك من خلال القطاع البيئي مما ييسر الحفاظ على المسطح المائي بعد أعمال التطهير والتكريك، مما يساهم في الحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرة، والعمل على دخول زريعة الأسماك بشكل دوري والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.