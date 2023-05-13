جهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة

استقبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ضم كل من الدكتور هاني الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسي، والمهندسة هدى فرماوي مدير عام إدارة المعايرة، والمهندسة سماح عمار مدير مركز التدريب ، والمهندسة مي مدير إدارة العلاقات العربية والأفريقية، والمهندسة عبير مسئول الجودة الغذائية ، واخصائي لجنة الأسماك بإدارة المواصفات الغذائية.

تأتي هذه الزيارة لبحث ودراسة سبل التعاون المشترك بين الطرفين، حول تطبيق المعايير والمواصفات القياسية في المعامل الفنية الموجودة بالجهاز ، وهو ما يتماشى مع خطة الجهاز ورؤيته التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها الجهاز بهدف زيادة معدلات إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية وتصديرها إلى خارج البلاد.

وخلال الاجتماع، استعرضت الإدارات الفنية المختلفة بالجهاز الأجهزة الموجودة بالمعامل، تمهيدًا لمعايرتها مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، من خلال موافاة الهيئة ببيان شامل حول تلك الأجهزة.

كما بحث وفد هيئة المواصفات والجودة مع الجهاز إمكانية تبادل الخبرات الفنية، وتدريب فنيين الجهاز فيما يتعلق بشروط ومتطلبات الحصول على علامة الجودة 17025 ، وغيرها من البرامج التدريبية التي يمكن أن تلعب دور في بناء القدرات الفنية والمعرفية للعاملين بالجهاز.

فيما أبدى الوفد اهتمامًا بالغًا معمل الوراثة الموجود بالجهاز، وأثنوا على الجهد الذي يبذله الدكتور محمد عز الرجال بالإدارة العامة للبحوث بشأن التصنيف الوراثي على أسس جينية من خلال التقنيات الفنية الحديثة وهو ما أثمر عن رغبة الهيئة في التعاون مع الجهاز، والاستفادة من المعمل في تطبيق الاختبارات الخاصة بمنتجاتهم. وهو ما أثمر عن رغبة الهيئة في التعاون .

وأكد المهندس هاني الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسي استعداد هيئة المواصفات والجودة لتوفير المواصفات القياسية المصرية للجهاز، وإتاحة إجراء أية اختبارات تتعلق بجودة الأسماك وتصديرها إلى الخارج، والتي تحتاج إلى معمل كروماتوجرافي متخصص، وهو متاح لدى معمل الهيئة نظرًا لحصوله على شهادة الجودة.

وبدوره ناقش المهندس عيسى مسئول اعتماد شهادات المطابقة بالهيئة مدى إمكانية منح جهاز حماية وتنمية البحيرات شهادة الأيزو 17065، والخاصة بتحديد المعايير التي يتم بموجبها اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات، حيث أن هذه العلامة تُمكّن الجهاز من التسويق لمنتجاته السمكية ووضع شعار الجهاز عليها.

حضر اللقاء من جانب الجهاز الدكتورة أسماء عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للبحوث، والمهندسة هبة صالح مدير عام الإدارة العامة للتغذية، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات والعقود الخارجية، وولاء مجدي مسئول الجودة، وفنيين المعامل.