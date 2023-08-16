جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يناقش عدة ملفات

عُقد اليوم إجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى جلسته التاسعة؛ برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي، وبحضور الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، و أعضاء المجلس وتم مناقشة عدد من الموضوعات التي لا تخلو من الأهمية والمطروحة على أجندة الاجتماع وجدول الأعمال والمتعلقة بإدارة شئون الجهاز .

بدأ الإجتماع بكلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس الإدارة الجهاز بالسادة أعضاء المجلس كما أثنى سيادته على الجهود المبذولة والداعمة لدور الجهاز لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها والإعلاء بشأن الجهاز ولإستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية .

كما أشار فرحات إلى تطور الأداء الحالي للجهاز مؤكدا على ضرورة الاستمرار والتعاون على هذا النهج وتكاتف الجهود بين مختلف المسئولين من أجل الوصول للأهداف المرجوة ومتابعتها كما أشاد بقرارات و توصيات مجالس الإدارة السابقة وصولا لتحقيق آمال وتطلعات الجهاز.

وناقش أعضاء المجلس، خلال الإجتماع اليوم، العديد من الملفات الهامة، تتمثل فى وضع عدد من المزارع السمكية فى ضوء تحديد مناطق الإستزراع السمكى وأيضا حول تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بأنشطة الجهاز، وإقرار التعاقدات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

حضر الجلسة رقم (9) لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتاريخ 15/ 8 / 2023 كلأ من الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى للثروة السمكية ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، و المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، والمستشار أحمد عابدين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، وبحضور اللواء اسلام عطيه ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية ممثلا عن وزارة الدفاع و اللواء العربي احمد يوسف السروى مستشار رئيس هيئة قناة السويس.

وحضر اللواء الدكتور مساعد وزير الداخلية عمر الخطاب مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، والمهندس عصام شوقى بحيرى رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ايمن السيد إبراهيم رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى والمهندس خالد ضياء الدين شاهين المشرف على الادارة المركزية الفنية والمستشار الفني للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى و حماية المستهلك.