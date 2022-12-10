جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يؤكد مساعي إعادة إحياء بحيرة قارون

أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حرص الدولة المصرية، على استمرار بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع الثروة السمكية و البحيرات المصرية، لاسيما بحيرة قارون ورفع كفاءتها وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار طفيل الأيزبودا، وإمداد البحيرة بكميات مناسبة من أسماك أمهات الموسى التى تتوافق مع طبيعة البحيرة في الفترة الراهنة.

كما أن إضافة فصائل أخرى تشتهر بإنتاجها البحيرة تدريجيًا وفقًا لما أقرته الجهات العلمية وفق خطة متكاملة بأماكن وتوقيتات الإنزال، مما ينعكس بالإيجاب على المخزونات السمكية بالبحيرة و صيادي البحيرة ، وبما يسهم فى تعزيز أطر التطوير و التنمية المستدامة في محور القطاع السمكي والارتقاء به.

واستعرض فرحات الموقف التنفيذي للجهود التي قام بها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرًا إلى الاستراتيجية التي أنتهجها الجهاز في الآونة الأخيرة، وكذلك آليات التنفيذ التي تم وضعها ضمن خطة عمل متكاملة هدفها الرئيسي هو إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال المتابعة المستمرة لحالة المياه وجودتها وارتفاع منسوبها.

ولفت إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزونات السمكية بالبحيرة، حيث توّلى فريق من المتخصصين مهمة إحضار كميات من أجود سلالات أمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل وإلقائها فى بحيرة قارون وفق خطة زمنية محددة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية خاصًة فيما يتعلق بتقديم مساعدات لـ الصيادين المتضررين وتوفير مصادر دخل بديلة لهم أثناء فترات وقف الصيد باعتبارهم عمالة غير منتظمة، نظرًا لكون البحيرة مصدرًا هامًا للدخل لغالبية أبناء المحافظة، ومحاولة تذليل التحديات والمصاعب التي تؤثر سلبًا على أحوالهم المعيشية.

فيما ثمنّت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة جهود أعضاء اللجنة لدعم العمل البيئى لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وسعيها الحثيث إلى إنجاز الأعمال المعززة للارتقاء بالوضع البيئى بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، بالإضافة إلى مشروعات الإستثمار بالمحميات والإدارة المتكاملة للمخلفات كأحد الملفات الهامة للمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي للجهاز في اجتماع لجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والذي ترأسته الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم الخميس الماضي، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، ووسط حضور ممثلي الجهاز المهندس أيمن المنصوري مدير منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والدكتورة نيرمين عبد الحليم مدير ادارة البحوث الانتاجية بالإدارة العامة للبحوث بالديوان العام، وممثلي الوزارات المعنية، وقيادات وزارة البيئة ومحافظة الفيوم.