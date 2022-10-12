جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يستقبل وفدا من البنك الدولي

استقبل اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، والدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم، وفدًا من البنك الدولي.

يأتي ذلك بهدف بحث سبل التعاون ودعم قطاع الثروة السمكية، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي، ويتوافق مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وعرض ” مصيلحي ” آفاق الاستثمار في مجالات الثروة السمكية وفتح مجالات للتعاون المثمر وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد المتاحة بالجهاز، معربًا عن رغبة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في دعم العلاقات مع الكيانات الدولية والتي ستعود بالنفع على الجهاز ويسهم في تقوية دعائم الدور الذي يلعبه في القطاع السمكي، ويعزز من المخزونات السمكية.

ورحب اللواء الحسين فرحات بالوفد، متمنياً استمرار التعاون البنّاء ودعم أواصر الدعم بين الجانبين ، خاصةً وأن هناك تقاربًا فى الأهداف والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص مما يشجع على تبادل العديد من الخبرات العلمية والفنية فى مجال الثروة السمكية، كما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ويدفع العلاقات لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الجهاز.

وتم طرح عدد من المشروعات والدراسات المقترح تطبيقها على ساحل البحر الأحمر، منها ما يتعلق بالأقفاص السمكية، والمفرخات السمكية، وتطبيق نظم الأمان الحيوي للمزارع السمكية، والتوجه نحو الاستثمار في البحار تزامنًا مع الخطة العالمية لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي سيناقشها قمة المناخ COP27 المزمع انعقادها منتصف الشهر المقبل، وكذلك ما يتعلق تقديم الدعم المستمر للصيادين من خلال تطوير موانئ الصيد وإمدادها بالخدمات اللوجسيتية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي للجهاز وإمداده بالخبرات المادية والفنية.

وأعرب وفد البنك الدولي عن ترحيبه بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية باعتباره أحد أهم القطاعات التي تدخل حيز اهتمام البنك الدولي وتحتل مكانة رئيسية على خارطة الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية دعم العلاقات بين الجانبين وتوثيق التعاون في أطر رسمية ليكون نواة للشراكات المستقبلية مع القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى.

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب شعلان بالقطاع البيئي بالبنك الدولي ، وليا كارول المسئول الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشئون البيئية والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق ، وفاطمة الزهراء عجلان بالقطاع الزراعي بالبنك الدولي ، و حنان الحضري إخصائي بيئي بالبنك الدولي، وشارك من جانب الجهاز الدكتور أسماء عبدالسميع من إدارة الموانئ، كل من دعاء حافظ وولاء مجدي بالإدارة العامة للاتفاقيات والعقود الخارجية.