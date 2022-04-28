لم يتبق سوى أيام قليلة ليهل علينا عيد الفطر المبارك، لذا أعد جهاز حماية المستهلك خطة محكمة لمراقبة الأسواق والأغذية لعدم تعرض المواطنين للاستغلال وشجع التجار خلال إجازة العيد.

جدير بالذكر أن الجهاز أجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ 2 مليون جنيه.

وكشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أعد خطة محكمة لمراقبة الأسواق خلال عيد الفطر، لافتا إلى أنه سيتم مراقبة السعر الشامل للسلعة، وإصدار الفواتير، سياسة الاسترجاع والاستبدال خلال الفترة من 14 إلى 30 يوما، والالتزام بإصدار الفاتورة، وكذلك السلوع الخادع.

ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والأخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التي تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع السلع.

وأضاف رئيس الجهاز لـ«المال»، أن الجهاز ليس له إجازات رسمية خلال عيد الفطر، لافتا إلى أن الرقابة لدى الجهاز تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً، وبهذا تصبح الرقابة متواجدة على مدار الـ24 ساعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات على مستوى 27 محافظة، ممثلة في كل من: مديرين الإدارات، ونائب رئيس الجهاز، ومدير الرقابة في الجهاز وهو المسؤول عن التحريات، وتنظيم الحملات التي يقوم بها الجهاز سواء بنفسه أو جهات أخرى، مؤكدًا أن الغرفة دروها الرئيسي هو تنسيق الحملات التي يشارك فيها الجهاز مع هيئة سلامة الغذاء، ووزارتي التموين والصحة، بالإضافة إلى عمل حصر بالمشاكل والتعامل معها على الفور.

ومر جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة في الأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.