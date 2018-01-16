جهاز حماية المستهلك يفتتح فرعًا بالسويس.. اليوم

محمد مجدييفتتح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، فرعا جديدا لجهاز حماية المستهلك بمحافظة السويس، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن الهدف من افتتاح فروع لحماية المستهلك هو تفعيل منظومة الرقابة فى مختلف المحافظات وأنه من المقرر أن يقوم ال

محمد مجدي

يفتتح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، فرعا جديدا لجهاز حماية المستهلك بمحافظة السويس، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن الهدف من افتتاح فروع لحماية المستهلك هو تفعيل منظومة الرقابة فى مختلف المحافظات وأنه من المقرر أن يقوم الوزير بجولة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمحافظة.

وقال يعقوب، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه فى إطار توجيهاته بالتوسع فى انشاء فروع للجهاز بمختلف المحافظات لمنع التلاعب فى السلع والمنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين فى الأسواق، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق مع المحافظين بشأن تخصيص مقرات كفروع للجهاز فى المحافظات.