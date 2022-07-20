جهاز حماية المستهلك يشن حملة مكبرة على الصيدليات في الوادي الجديد

شن جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة الخارجة، وذلك بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية للتفتيش والتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة وصلاحية الأدوية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات.

جهاز حماية المستهلك يشدد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة سلوى مصطفى رئيسة الفرع الإقليمي بالوادي الجديد، إن الحملة جاءت للتأكد من اتباع أصحاب الصيدليات كافة التعليمات والقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية.

وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحملة لم تسفر عن وجود أي مخالفات، لافتة إلى أن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك يهيب بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف الفترة الماضية الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة سوق الدواء لضبط الأسعار ومتابعة الأدوية المقدمة للمواطنين، إذ يأتي ذلك إيمانا من الدولة بأحقية المواطن في الحصول على الغذاء والدواء بأعلى درجة من الجودة.