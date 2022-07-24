جهاز حماية المستهلك يحرر عدة محاضر للمخابز في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد حملة اليوم بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بقرى (ناصر الثورة، الخرطوم، بولاق، الجزائر، صنعاء) بالإضافة لبعض المخابز الموجودة داخل نطاق مدينة الخارجة.

تأتي تلك الحملة للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير بعض المحاضر: منها إنتاج خبز ناقص الوزن وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز، بالإضافة إلى عدم وجود إعلان أسعار فى المحلات التجارية.

وتم التنبيه عليهم وتحرير محاضر للمخالفين، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين.

وأهاب المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعه الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.