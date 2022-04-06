جهاز حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر

قرر جهاز حماية المستهلك التحفظ على كميات من شيكولاتة كندر البيضة للأطفال، مؤكدا أنه يتخذ اجراءات وقائيه للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وبصفة خاصه الاطفال

وصرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإجراء فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر بسبب ماتم تداوله على وسائل الأعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى ٦٣ حالة تسمم فى بريطانيا.

وأوضح أن الإدارات المعنية قامت بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا

وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الاصابه بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين

وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر إلا أنه لايمكن التهاون فى التأكد من أن أى منتج بالأسواق المصريه لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزيه لوزارة الصحه تطبيقا لمبدأ الشفافية.