جهاز حماية الثروة السمكية يبحث سبل التعاون مع هيئة مصايد أسماك البحر المتوسط

التقى الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات مع السيد ميجيل برنال السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد أسماك البحر المتوسط GFCM ، وذلك لمناقشة سبل تطوير التعاون بين الجهتين، وبحضور كل من الأستاذ أحمد سليمان بالهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط ، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد ، والدكتور محمد العربي مدير وحدة الدعم الفني ، والأستاذ الدكتور علاء الحويط أستاذ بيولوجيا المصايد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والأستاذة دعاء حافظ مدير إدارة الإتفاقيات الدولية بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية والعقود الخارجية ، والمهندسة شيماء حسين، والمهندس عبد الرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد.

وخلال اللقاء أشاد مصيلحي بالدور الفاعل لهيئة GFCM فى مساعدة الدول الأعضاء فى الحفاظ على الحياة البحرية ، كما تم مناقشة إمكانية التعاون مع الجهاز لتطبيق نظام تتبع ومراقبة السفن VMS على عينة من المراكب لضمان ممارسات الصيد السليمة ، ورصد ومنع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وتسهيل جمع البيانات وضمان جودتها ، وبالتالي حماية وتعزيز سبل عيش الصيادين، وذلك تمهيداً لتطبيق النظام على جميع سفن الصيد المصرية أسوة بدول الجوار المطلة على البحر المتوسط.

تطرق الإجتماع إلى مناقشة آليات تطبيق مشروع MedSea4Fish ، والذى يمثل برنامج لتنمية القدرات ودعم البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين فى تحقيق أهدافهم بما يتماشى مع إستراتيجية الهيئة 2030 وخلق مجال متكافىء يسهل معالجة إستدامة مصايد الأسماك على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية.

وخلال اللقاء سلط رئيس مجلس الإدارة الضوء على رغبة الجهاز فى التعاون مع هيئة GFCM لتنفيذ برامج تدريبية، لجمع البيانات وتعزيز القدرات الفنية، الأمر الذى يساهم فى جودة البيانات ، وبالتالى قدرة أكبر على تحقيق الإمتثال لتوصيات هيئة GFCM .

أما فيما يخص قطاع الاستزراع السمكي ، فقد طالب الجهاز هيئة GFCM التعاون فى تطبيق coding system للأسماك المستزرعة مما يساعد على التسويق الأفضل لهذه الأسماك.

من جانبه أشار السيد ميجيل برنال السكرتير التنفيذى لهيئة مصايد أسماك البحر المتوسط GFCM ، إلى أن الهيئة سوف تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الدعم الفنى المطلوب سواء على مستوى جمع البيانات أو بناء القدرات.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة والمنسق المؤسسي لمشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر MADE II مع السيد ميجال برنال السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط GFCM ، وبحضور الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر MADE II ، قد قام بتدشين مركز تدريب مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II بالكم ٢١ بالإسكندرية ، وإعتماده كأحد المراكز المعتمدة من هيئة GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO لبناء القدرات الفنية لدى المزارعين فى دول حوض البحر المتوسط.

وعقب تدشين مركز تدريب مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II بالكم ٢١ بالإسكندرية قام رئيس مجلس الإدارة والسكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط GFCM بعمل زيارة تفقدية للمفرخ والمزرعة بالكم 21 ومتابعة سير العمل داخلها.

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط GFCM تهدف إلى ضمان الحفظ والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية وكذلك التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود كما تبذل جهود حثيثة في دعم جميع دول البحر المتوسط ​​لضمان الحفاظ على الثروة السمكية والموارد البحرية الحية ، والاستخدام المستدام على المستويات البيولوجية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية وتنمية الإستزراع المائي في البحر المتوسط.