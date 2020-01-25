جهاز حدائق أكتوبر: 90% نسبة تنفيذ 10440 وحدة بمشروع سكن مصر

قال المهندس أشرف فتحى محمود ، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، إنه جارٍ تنفيذ 104 عمارات بعدد ٢٤٩٦ وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى “ذو الطابع الحديث”، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 4080 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمدينة ، وجارٍ تنفيذ 10440 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”بنسبة إنجاز بلغت نحو 90%.

وبالنسبة لمشروعات الخدمات ، أضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، منها سوقان تجاريتان، ملعب ثلاثى ، قسم شرطة، وحدة إطفاء، سجل مدنى ، وحدة صحية، حضانة، مشيراً إلى أنه تم تطوير عدد من الميادين ورفع كفاءة عدة طرق بالمدينة.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق بالمدينة، أوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر أنه تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة رقم 1 ، كما تم الانتهاء من ترفيق وتسليم 586 قطعة أرض إسكان اجتماعى (مسلسل 4)، وتم ترفيق وجارٍ تسليم مساحة 97.5 فدان لحاجزى قرعة الأراضى المميزة.

رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحى بالمدينة

ولفت الي أنه جارٍ رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمدينة ، مشيراً إلى أنه تم إسناد عدد 17 مشروعاً ما بين إسكان، خدمات ، مرافق ، طرق ، موضحا أنه جارٍ طرح 40 مشروعاً مختلفا.

الانتهاء من تنفيذ 34536 وحدة إسكان اجتماعى

وقد صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 34536 وحدة إسكان اجتماعى بعدد 1439 عمارة بالمرحلة الثانية بمدينة حدائق أكتوبر ، كما تم إسناد وجار تنفيذ 13368 وحدة أخرى بعدد 557 عمارة بالمشروع.

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار الحرص على سرعة تنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستفيدين من المشروع ، موضحاً أنه يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات.