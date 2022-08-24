جهاز حدائق أكتوبر ينفذ خطة ترشيد الطاقة بالتوسع في التشجير والمساحات الخضراء

في إطار سياسة ترشيد الطاقة التي أقرتها الحكومة، يواصل جهاز حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى أعمال تشجير المدينة بالكامل، بما يسهم في تلطيف درجات الحرارة في المدينة، ويقلل من اعتماد الأهالي على التكييفات لتخفيض استهلاك الطاقة.

وقال المهندس محمد عرابي، نائب رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر للطرق والتشجير، إن الجهاز بدأ تنفيذ خطة التشجير في المسافة الواقعة ما بين الطريق الأوسطي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنطقة أبناء الجيزة، وذلك بطول ٥ كيلومترات ونصف بتكلفة نحو ٤٠ مليون جنيه.

وأوضح عرابي، في تصريحات صحفية، أن الجهاز يسعى إلى بسط أكبر مساحة خضراء ممكنة في المدينة، وذلك عن طريق النجيلة وأشجار الزينة، وذلك بما يخلق شكل جمالي وحضاري وسياحي للمدينة من ناحية، وبما يسهم في تخفيف حدة درجات الحرارة.

وقال عرابي، إن إجمالي ما تم زراعته من نخيل مثمر داخل المدينة على الطرق الرئيسية ومشروعات ٢٦٢، والمنطقة السابعة ابني بيتك، وطريق زويل، ومدخل المدينة من أمام كمبوند حورس بلغ عدد النحيل المثمر بها نحو ١٥٠٠ نخلة.

وكشف عرابي عن رفع تكلفة رفع الطرق في الخطة بقيمة تقديرية تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، لرفع كفاءة طريق النايل سات، وسوق الجملة.

وأشار عرابي، إلى قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق زويل، لافتا إلى أنه يجري حاليا رفع كفاءة طريق الفيوم وأمام الكمبوندات وطريق المنتزه.