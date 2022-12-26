جهاز «حدائق أكتوبر» يكشف عن 5 محاور لتنفيذها في مواجهة الأمطار

أكد جهاز تنمية حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفي أنه تم مواجهة سقوط الأمطار أمس بعدد من المحاور والخطط لمنع تكدس المياة وتيسير حركة المرور الأمس واليوم، شملت تنفيذ 178 بالوعة مطر العام الماضي فضلا عن تنفيذ 100 بلاعة مطر إضافية استعداداً لبدء الموسم الشتاء الحالي بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين والأماكن التي تم رصد تجمعات الأمطار بها، والتي شملت طريق النايل سات طريق أحمد زويل و محور الشركات و الأحياء السكنية وطريق كليوباترا و طريق الحي الإيطالي و مناطق ابني بيتك مدخل المقابر) بخلاف بالوعات المطر الموجودة بكل مشروع،

وأكد رئيس الجهاز في تصريحات له اليوم أن المحور الثاني من الخطة لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة شملت تطهير شبكة انحدار مياه الصرف الصحي ومجمعات الخطوط خاصة الخطوط الرئيسية للأحياء والمشروعات والخطوط قبل الدخول على محطات الرفع و بالوعات المطر بصفة دورية.

وأضاف رئيس الجهاز أن المحور الثالث وهي نشر نقاط ارتكاز رئيسية من مجموعات العمل وعددها 8فرق للصيانة في مناطق شارع أحمد زويل و شارع النايل سات وطريق الحي الإيطالي وطريق كليوباترا الطريق بين ابني بيتك 5 وابني بيتك 7، حيث تقوم كل مجموعة بتغطية منطقة طولية مع الأخذ في الاعتبار مرونة أماكن التمركز، وإمكانية تعديلها طبقا للظروف الميدانية وذلك بخلاف الفرق السيارة و فرق صيانة تجوب المناطق المختلفة وتتفاعل مع أي بلاغات.

وأشار إلى أن المحور الرابع الذي يتم تنفيذه هو تأمين كل نقاط الارتكاز بالمعدات الآتية: سيارة شفاط – لودر حسب الحاجة – سيارتي بيك أب مجهزة، مضيفاً أن مجموعة العمل بكل نقطة تمركز ستقوم بتمشيط المحاور بصفة مستمرة، والتوجه إلى البلاغات بشكل فورى والعودة بعد انتهاء التعامل، وذلك من خلال غرفة العمليات.

وقال رئيس الجهاز: تم أيضاً توفير مجموعات عمل داخل القطاعات المختلفة بالمدينة، وتم تجهيز كل مجموعة بعدد 4 سيارات بيك اب مجهزة، بجانب التنسيق مع وحدة الحماية المدنية بصفة مستمرة بخصوص الدعم المتبادل بالاتصال الدائم، والتنسيق أيضاً مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتلافى أي تكدسات مرورية.

وأشار إلي أن المحور الاخير هو غرفة العمليات بالجهاز الذي يتلقي اي شكاوي من المواطنين في حال وجود تجمعات المياة الأمطار والعمل علي حلها .

وفي السياق ذاته أكد رئيس الجهاز اليوم أنه نظرا لإجراء اعمال ربط جديدة علي شبكات المياه مما يستدعي قطع المياه عن المشروعات الاتيه( والذي تم تأجيله مسبقا ) :” ابني بيتك 7 – ابني بيتك 5 – مشروع ٢٦٢ عمارة – مشروع ٣٩٠ فدان – مشروع سكن مصر ٢٢٨ عمارة بجوار منطقة المال والأعمال تم قطع المياة خلال الفترة من التاسعه صباحا اليوم الموافق 26/12/2022 ولمدة اثني عشر ساعة حتي التاسعة مساءاً من نفس اليوم، ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترات.