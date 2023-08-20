جهاز حدائق أكتوبر يعقد مزادا لبيع 13 محلا و 2 صيدلية غدا

يعقد غدا الإثنين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، مزادا علنيا لبيع 13 محلا تجاريا و 2 صيدلية، بمساحات تتراوح بين 25 إلى 101 متر مربع بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وأوضح الجهاز خلال بيان له، أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية.

وأضاف جهاز المدينة، أن الجلسة ستعقد يوم غد الإثنين 21 / 8 / 2023 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرا على أن يتم استكمال سداد نسبة “10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء” من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأفاد الجهاز، أنه يتم كذلك سداد 5% وديعة صيانة يتم تسديدها خلال شهر وقبل الاستلام، على أن يتم سداد الباقي بنظم تقسيط ميسرة، والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

وأكد جهاز المدينة، أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، لافتا إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 “قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.

وقال مصدر بالجهاز لـ”المال”، إن عدد الصيادلة الذين تقدموا للحصول على صيدلية بلغ 30 صيدليا، مؤكدا أن سعر المتر يبدأ من 70 وحى 80 ألف جنيه.