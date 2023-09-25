جهاز حدائق أكتوبر يطرح 12 محلًا تجاريًا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 12 محلا تجاريا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من 17 إلى 99 مترا مربعا بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط وهي:

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز نظير سداد 299 جنيها لكل محل أو صيدلية.

2-وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 31/10/2023،

3-ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

4-ويتم استكمال سداد نسبة 10% ، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5-وسداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

يشار إلى أن الجهاز أتاح إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

نبذة عن المدينة

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان ، وتبعد عن منطقة الأهرامات بحوالي 11كم، وتبعد عن وسط المدينة القاهرة بحوالي 25 كم.

ويبلغ عدد سكانها حوالي 250 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول لنحو 2.4 مليون نسمة بحلول 2040.

ويصل عدد الوحدات المنفذة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية نحو 96516 وحدة، فيما يصل عدد الوحدات التي تم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة لحوالي 45036 وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي المرحلة الخامسة.