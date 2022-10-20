جهاز حدائق أكتوبر يطرح مناقصة لتغيير مسار كابلات الضغط العالي

يعتزم جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة، طرح مناقصة كبرى أمام شركات المقاولات الكهربائية لتغيير مسار كابلات الضغط العالي والتى تمر من منطقة وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم، وهى المساحة المزمع إقامة محور ترفيهى وخدمى بها.

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن عملية تغيير مسار كابلات الضغط العالى جاءت بعد التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة، والتى تفهمت أهمية المشروع للمدينة.

وأشار مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجراء مناقصة بالتنسيق مع الوزارة لاختيار شركة لتغيير مسار كابلات الضغط العالى، مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال 6 أشهر من ترسية العطاء.

وأضاف إلى أن الجهاز سيتواصل فى المرحلة المقبلة مع كل الشركات والعلامات التجارية، بغرض الترويج لوجودها داخل أكبر محور ترفيهى وخدمى فى منطقة غرب القاهرة.

وكان جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر قد أعلن، أمس، طرح وحدات المحور الترفيهى والسناتر والمحالّ التجارية فى المدينة أمام المستثمرين مطلع نوفمبر المقبل.

مصطفى: المشروع بطول 12 كيلومترًا والعوائد المتوقعة تفوق 10 مليارات جنيه

وقال رئيس الجهاز إن المحور الترفيهى فى المدينة يعدّ الأكبر فى غرب القاهرة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة 130 مليون جنيه، ومن المتوقع بعد طرحه أمام المستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وأكد أن المحور يقع على مسافة عرض تصل إلى 130 مترًا، وبطول 12 كيلومترًا، ويبدأ من وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم متوسطا مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن المحور سيكون أكبر متنزه ترفيهى خدمى على منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما يحدث التوازن بين مشروعات شرق المحافظة وغربها، قائلًا إن مساحته الكلية 1.4 مليون متر مربع.

وتُعدّ حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع التى جرى تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل محافظة الجيزة،

وتشهد المدينة فى السنوات الأخيرة العديد من المشروعات، خاصة مع قربها من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.