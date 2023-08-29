جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة على مشروع الإسكان الاجتماعى وابني بيتك

شن جهاز تنمية حدائق أكتوبر حملة رقابية مكبرة تضمنت إدارات المرافق والصيانة بجهاز المدينة ومعاونة شرطة التعمير وإدارة التعاقدات على المياه بجهاز مدينة أكتوبر لضبط الوصلات الخلسة لمياه الشرب وضبط غير المتعاقدين الذين يقومون بتوصيل وصلات المياة بالمخالفة لشروط التعاقد وأصحاب الوحدات المتعاقدة منذ أكثر من ستة أشهر ولم تقم بتركيب العدادات في مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي 247 عمارة و266عمارة وإسكان دهشور والمنطقة الأولي بابني بيتك.

وقال جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان رسمي له اليوم إن الحملة الرقابية المكبرة من جهاز المدينة وبمعاونة شرطة التعمير، تمكنت من ضبط أكثر من 100 وصلة خلسة لمياة الشرب في وحدات سكنية ومولات تجارية وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه رئيس الجهاز المهندس محمد مصطفى بتكثيف الحملات الرقابية المتابعة المستمرة لضبط الوصلات الخلسه للمخالفين لتقليل الفاقد من مياه الشرب والحفاظ على شبكات المياه.

كما وجه بمواصلة الجهود في زيادة وتكثيف الحملات الرقابية من الإدارات المعنية والمختصة بالمرافق والصيانة ومعاونة شرطة التعمير وإدارات التعاقد بأكتوبر لمواصلة تلك الجهود لتخفيض نسبة الفاقد سواء على نتيجة التسريب والكسور في الشبكات والتعدي على وصلات المياه.

وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر، تم التأكيد على المواطنين بالسلوكيات الصحيحه والمثلى في التعامل مع مرفق مهم وضروري مثل مرفق مياة الشرب لضمان وصول وزيادة ضخ المياه بالمعدلات الطبيعية.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم استكمال تلك الحملات علي جميع مناطق المدينة الفترة المقبلة بشكل دوري أسبوعياً لضبط منظومة المياه

وفي السياق ذاته يهيب جهاز المدينة بالمواطنين لتقنين أوضاعهم والتعاقد فوراً لمن لم يتعاقد وتركيب العدادات وتفعيلها للمتعاقدين الذين لم يقوموا بتركيب عدادات المياه.