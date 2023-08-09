جهاز حدائق أكتوبر يسلم وحدتين صحيتين لوزارة الداخلية

علمت «المال» أن جهاز تنمية حدائق أكتوبر أنهى إجراءات تسليم مبانٍ تضم وحدتين صحيتين لصالح وزارة الداخلية، على أن تتولى الأخيرة تجهيزهما وتشغيلهما كمركزين طبيين متكاملين.

وقالت مصادر بجهاز حدائق أكتوبر، إن الوحدة الصحية الأولى تقع فى منطقة 247، والثانية فى منطقة 645، مشيرة إلى أن المركزين سيشهدان وجود تخصصات مختلفة مثل «الولادة والعظام والأسنان وعمليات اليوم الواحد، واستقبال طوارئ» علاوة على عدد آخر من التخصصات.

وأضافت المصادر أنه من المخطط أن تخدم الوحدتين الأهالى فى مناطق مشروع الإسكان الاجتماعى 266 وابنى بيتك، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأبناء الجيزة والأولى بالرعاية الاجتماعية وباقى الكمبوندات ومشروعات دار وسكن مصر.

وأوضحت أن لجنة تضم المهندس أحمد نمور نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندسة نشوى الهلاوى مدير المشروعات بالجهاز، تولت تسليم الوحدتين للداخلية، والتى لديها خبرات سابقة فى مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز العلاجية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن خطوة تسليم الوحدتين للداخلية بدلا من وزارة الصحة، جاء بعد فشل الجهاز فى إقناع الأخيرة بتشغيل الوحدات التى سبق وأن سلمها الجهاز ويبلغ عددها 7، معللة ذلك بضعف الكثافة السكانية.

وأشارت إلى أن الوحدات الصحية التى تعمل فى الوقت الحالى تأتى فى مناطق «ابنى بيتك ومشروعات الإسكان الاجتماعى» ويتم إدارتها من خلال وزارة الصحة.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أعلن عن إنشاء مستشفى عام مركزى بامتداد طريق زويل غرب ابنى بيتك، بتكلفة مليار جنيه، على أن يتم التسليم لوزارة الصحة بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيز تمهيدا للتشغيل.

مدينة حدائق أكتوبر هى إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، عام 2017 كمدينة منفصلة بمساحة حوالى 41.780 ألف فدان، وتقع بين طريق الفيوم والواحات. ويصل عدد السكان بالمدينة إلى نحو 250 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول إلى 2.4 مليون بحلول عام 2040، بحسب البيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية.