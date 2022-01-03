جهاز حدائق أكتوبر يدرس تأسيس محطة كهرباء لاستيعاب الزيادة السكانية

يعمل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر على دراسة طرح محطة كهرباء جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، كما يسعى لزيادة حجم الاستثمارات داخل المدينة، بعد أن بلغت 2.7 مليار جنيه خلال العام 2021.

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الجهاز يعمل فى الوقت الحالى على دراسة طرح محطة كهرباء جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد حجم القدرة الإنتاجية للمحطة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “مصطفى” فى تصريحات لـ”المال”، أننا نسعى لإقامة محطة جديدة قادرة على تأمين الكهرباء داخل المدينة لسنوات قادمة، خاصة أن هناك توجيهًا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بضرورة مراعاة الزيادات السكانية المستقبلية عند تنفيذ المشروعات.

وتطرق “مصطفى” لإجمالى ما تم استثماره بالمدينة خلال عام 2021، مؤكدًا أنه بلغ 2.7 مليار جنيه، شملت مشروعات الإسكان والمياه والصرف والكهرباء والطرق والنقل والخدمات الترفيهية، وعدد من الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأشار إلى أن مشروعات الإسكان شملت الانتهاء من مشروع الإسكان البديل “روضة أكتوبر” ويضم 2496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، فى 104 عمارات كمرحلة أولى، كإسكان بديل للعشوائيات لأهالى نزلة السمان شاملة جميع المرافق والخدمات.

وأضاف “مصطفى” أنه فيما يتعلق بوحدات محدودى الدخل بالمدينة، تم خلال عام 2021 تسليم 18636 وحدة سكنية لمحدودى الدخل “إسكان اجتماعي” بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (%15) من المخطط إنشاؤه من وحدات لمحدودى الدخل بالمدينة، بجانب ما تم تسليمه قبل ذلك بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء 123612 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة حدائق أكتوبر مقسمة إلى 5 مراحل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4940 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بـ207 عمارات نموذج سكن مصر بجوار مدينة الانتاج الإعلامى، وتم تسليم 3150 وحدة منها خلال العام 2021، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5472 وحدة سكنية 228 عمارة لمتوسطى الدخل بالمشروع بجوار منطقة الداون تاون، وتم تسليم 1000 وحدة منها للمستحقين خلال عام 2021.

وحول المشروعات الخدمية، أوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنها، شملت تسليم ملعبين ثلاثيين بمشروع 266 عمارة ومشروع 645 لوزارة الشباب والرياضة، والخدمات التعليمية، شملت تسليم 7 مدارس لوزارة التربية والتعليم، بمناطق مشروعات سكن مصر، و645 عمارة، وروضة أكتوبر، و1185 عمارة.

وأكد أن الخدمات الأمنية شملت الانتهاء من تسليم قسم شرطة حدائق أكتوبر؛ ويشمل وحدة مرور ومبنى سجل مدنى ومبنى لإدارة الحماية المدنية، مؤكدًا قرب تسليم قسم شرطة الذى يضم سجلاً مدنياً ومبنى حماية بمنطقة 1185 عمارة.

وأضاف، كما قام الجهاز بشن 12 حملة للضبطية القضائية لتفعيل قانون الإسكان الاجتماعى والمرور على أكثر من 3500 وحدة سكنية، وتحرير 480 محضرا للمخالفين، وتنفيذ حملات دورية لضبط مركبات التوك توك والعربات المخالفة بشكل دورى على مدار اليوم.

وأشار إلى أن خدمات النقل، شملت تشغيل 30 سيارة نقل داخلى لمناطق المدينة المختلفة، وتشغيل خط green bus بإجمالى رحلة كل ساعة كخدمة مميزة ويربط المدينة بالجيزة والقاهرة والميادين الرئيسية، وتشغيل عدد من الخطوط لشركة مواصلات مصر وشركات أخرى من مختلف مناطق المدينة، وذلك لربط المدينة بمدينة 6 أكتوبر الأم، ومدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد.

وأضاف، كما شملت الخدمات المتنوعة تسليم مقر للبريد بمنطقة الأولى بالرعاية وجارٍ التشغيل، وتسليم 7 محال تجارية لوزارة التموين، تمهيداً للتشغيل بمناطق ابنى بيتك، وتسليم منفذ لوزارة الزراعة وتم تشغيله.

وحول الخدمات التجارية، قال “مصطفى”، إنها شملت بيع 13 محلًا تجاريًا متنوع الاستخدام بمشروعى 645 عمارة و1185 عمارة بإجمالى عائد حوالى 26 مليونا و182 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من أسواق تجارية بمشروعى سكن مصر وجارٍ الانتهاء من إجراءات البيع بمزاد علنى، علاوة على منفذى أمان التابعان لوزارة الداخلية بمشروع روضة أكتوبر، وجارٍ الانتهاء من منفذين آخرين بمنطقة 645 عمارة ومنطقة أبناء الجيزة تمهيداً للتشغيل.

ونوه رئيس الجهاز إلى أن الأراضى الخدمية والاستثمارية، شملت بيع 15 قطعة أرض بنشاط استثمارى بجميع مناطق المدينة حسب الاحتياج بأنشطة متنوعة شملت:

(مخابز – مجمعات سكنية – تجارية وإدارية – محطة تموين سيارات) بإجمالى عائد استثمارى بلغ 33 مليونًا و750 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الخدمات داخل الجهاز شملت استقبال 5 آلاف طلب تصالح تم البت فى 500 منها، وافتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالجهاز.

وحول مشروعات المرافق شبكات (المياه – الصرف – بالوعات صرف المطر – رى)، قال إنه تم تنفيذ شبكات مياه بأطوال 40269 مترًا بمختلف المشروعات، وشبكات صرف صحى بأطوال 21630 مترا، وشبكات رى رئيسية بأطوال 1045 مترا، و175 بالوعة صرف مطر إضافية بالطرق والمحاور الرئيسية بخلاف ما تم تنفيذه بالمشروعات ليبلغ عدد بالوعات المطر بالمدينة حوالى 2500 بالوعة.

واستكمل، كما تم ترفيق وتسليم 1070 قطعة أرض مميزة، و495 قطعة أرض اجتماعى، وتنفيذ رافع صرف صحى وخط طرد لمشروع دار مصر بقدرة 25 ألف م3/يوم وبتكلفة 44 مليون جنيه، وكذلك رافع صرف صحى وخط طرد لمشروع سكن مصر بجوار الداون تاون بقدرة 5 آلاف م3/يوم وبتكلفة 12 مليون جنيه وتغذية %70 من المسطحات الخضراء بشبكة رى مياه معالجة ثلاثياً من محطة المعالجة الجنوبية للمدينة.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات الطرق، جارٍ تطوير وتوسعة طريق زويل بالكامل، والانتهاء من أعمال الأسفلت بطرق منطقة 390 فدانا، وأعمال الأساس والأسفلت لمنطقة 97.5 فدان، وطرق 32 فدانا قطع أراضٍ مميزة، والانتهاء من أعمال الطرق لمنطقة 262 عمارة لمحدودى الدخل ومشروع دار مصر.

وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق موقع منطقة ابنى بيتك 5، وأعمال الأسفلت لمشروع أراضى القرعة السادسة، وتنسيق الموقع والطبقة الرابطة والسطحية بمشروع روضة أكتوبر، وطبقة الأسفلت بمشروعى سكن مصر 207 عمارات، و228 عمارة، حيث بلغ ما تم تنفيذه فى الطرق 305 كم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الكهرباء والاتصالات، شملت الانتهاء من تنفيذ واستلام شبكات كهرباء مشروعات 1185 عمارة، وسكن مصر 207 عمارات، وروضة أكتوبر 104 عمارات، و247 عمارة لمحدودى الدخل.

وأضاف كما تم تركيب أعمدة ديكورية وأذرع ديكورية وإضاءتها على أعمدة إنارة الطرق الرئيسية والمداخل، ورفع كفاءة المهمات الكهربائية بمحطة البنا، وإضافة مصدر كهربائى إضافى لـ8 محطات رفع لحالات الطوارئ والمناورة وتجديد أعمال الصيانة والحراسة لأعمدة الإنارة بطرق المدينة.

وأكد “مصطفى” أن مشروعات الاتصالات شملت إتاحة خدمة التليفون الأرضى لـ سكن مصر 207 عمارات، و266 عمارة، و645 عمارة بنسبة %40، وروضة أكتوبر بنسبة %25، ودار مصر بالكامل، َومشروع 247 بالكامل، بجانب البدء فى تنفيذ شبكة التليفونات لمشروع إسكان دهشور.

وفيما يتعلق بمشروعات الزراعة قال: تشمل أعمال شبكات الرى السطحية والنجيل الأخضر والشجر والزهور، وزراعة مسطحات خضراء بكميات بلغت 855000 متر بالمناطق المختلفة، والطرق والمحاور الرئيسية بإجمالى مسطحات خضراء بالمدينة بلغ 2.3 مليون متر.

وأشار إلى أن هذه المساحات بجانب تنفيذ مبادرة بعنوان “اغرس حياة”، كما تمت زراعة 15000 شجرة مثمرة بالمدينة بمشاركة مجتمعية، وتدعيم جميع المشروعات بالمدينة بأشجار ظل كثيفة بلغت 20000 شجرة.

وعن قطاع التنمية والنظافة، أوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم تنفيذ أكثر من 300 حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالشوارع وجميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالاشتراك مع شرطة المرافق والتعمير، وتم تنفيذ أكثر من 450 قرار إزالة وغلقا متنوعا.

كما تم رفع مخلفات بلغت 57600 طن قمامة وأكثر من 288360 م3 أتربة، وتطهير المدارس والمبانى الخدمية، إضافة لحملات النظافة والصيانة الدورية للعمارات، واستخدام مواد تطهير بلغت 18000م3 خلال عام 2021 على الصناديق والتطهير للمبانى.

وأكد أن قطاع التشغيل والصيانة شمل تدشين غرفة عمليات طوارئ المياه والصرف الصحى، بالإضافة لإطلاق صفحة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى على فيس بوك لزيادة التواصل على مدار 24 ساعة، وتدعيم جهاز المدينة بـ7 معدات جديدة لأعمال تطهير الشبكات والتسليك وسحب المياه، وصيانات لزيادة كفاءة الشبكات وتجنب قطع المياه إلا فى الحالات الطارئة، والاستجابة لأكثر من 720 بلاغا خلال 2021.

ومدينة حدائق أكتوبر هى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل إقليم محافظة الجيزة، وتشهد المدينة فى السنوات الأخيرة العديد من المشروعات، خاصة أنها تعد إحدى المدن الواعدة لقربها من منطقة الأهرامات والمشروع العملاق “المتحف المصرى الكبير”.