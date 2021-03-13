عقـــارات

جهاز حدائق أكتوبر يخاطب النيابة العامة بشأن مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي

الجهاز يحدد 750 وحدة سكنية مغلقة ويتوعد أصحابها
أحمد صبحي 10:21 ص, السبت, 13 مارس 21 10:21 ص, السبت, 13 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حملة مفاجئة على مشروع الإسكان الإجتماعي، بتوجيهات من رئيس الجهاز المهندس محمد مصطفى، وبصحبة قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتأتي الحملة، وبحسب بيان للجهاز، ضمن توجيهات من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، وبتواجد تأمين من جهاز الشرطة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية، فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضا  جهاز حدائق أكتوبر يكثف جولاته فى مشروع «ابني بيتك» لمواجهة حالات التعدي

وتمكنت الحملة من تحرير 45 محضرا ما بين تأجير، وبيع، وتغيير نشاط، وذلك بمنطقة إسكان دهشور، سيتم إحالتها جميعا للنيابة العامة، كما تم تحديد عدد 750 وحدة مغلقة، قال الجهاز إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كان علي رأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

اقرأ أيضا  الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية على العقارات والفئات المعفاة

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها، طبقا للقانون المنظم للإسكان الإجتماعي، مع الإبلاغ عن أي مخالفات علي الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو علي منظومة الشكاوي الإلكترونيه للصندوق علي شبكة الإنترنت.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بتاريخ 2017/8/21 كمدينة منفصلة بمساحة حوالى 41٫780 ألف فدان، وتقع بين طريق الفيوم والواحات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

محافظ الجيزة عن برج فيصل المحترق: استخدمنا النسف الحذر لعدم انهيار العقارات المجاورة والدائرى (فيديو)

محمد مجدي 10:14 ص, السبت, 13 مارس 21

محافظ الجيزة: مالك العقار المنهار هو المسؤول عن تعويض السكان ولدينا آليات لاسترداد حقوقهم (فيديو)

محمد مجدي 9:42 ص, السبت, 13 مارس 21

توقيع عقود تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز مبادرة حياة كريمة

خالد الأسمر 8:46 م, الجمعة, 12 مارس 21

بحث استخدام التقنيات منخفضة التكاليف مع «الهابيتات» لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

خالد الأسمر 7:23 م, الجمعة, 12 مارس 21

تفجير عقار فيصل المحترق.. ولا أضرار بالعقارات المجاورة (صور)

أماني عوض 3:38 م, الجمعة, 12 مارس 21

رئيس «المقاولون العرب» يتفقد العمل بمنطقة الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة

أحمد صبحي 12:25 ص, الجمعة, 12 مارس 21