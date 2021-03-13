جهاز حدائق أكتوبر يخاطب النيابة العامة بشأن مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حملة مفاجئة على مشروع الإسكان الإجتماعي، بتوجيهات من رئيس الجهاز المهندس محمد مصطفى، وبصحبة قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتأتي الحملة، وبحسب بيان للجهاز، ضمن توجيهات من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، وبتواجد تأمين من جهاز الشرطة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية، فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.

وتمكنت الحملة من تحرير 45 محضرا ما بين تأجير، وبيع، وتغيير نشاط، وذلك بمنطقة إسكان دهشور، سيتم إحالتها جميعا للنيابة العامة، كما تم تحديد عدد 750 وحدة مغلقة، قال الجهاز إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كان علي رأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها، طبقا للقانون المنظم للإسكان الإجتماعي، مع الإبلاغ عن أي مخالفات علي الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو علي منظومة الشكاوي الإلكترونيه للصندوق علي شبكة الإنترنت.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بتاريخ 2017/8/21 كمدينة منفصلة بمساحة حوالى 41٫780 ألف فدان، وتقع بين طريق الفيوم والواحات.