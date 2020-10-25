عقـــارات

جهاز حدائق أكتوبر يبدأ تسليم 572 وحدة بمشروع سكن مصر نوفمبر المقبل

حتى يوم الأربعاء 25/11/2020، بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى
شريف عمر 1:00 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:00 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم 11/1 /2020، وحتى 25-11- 2020 فى تسليم  572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى .

 وأوضح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته .

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وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، إلى أنه سيتم تسليم ووحدات العمارتين رقمى 49 ، 42، يوم 3-11- 2020، وتخصيص يوم 4-11- 2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 50 ، 3، يوم 9-11- 2020، ووحدات العمارتين رقمى 4 ، 5، يوم الإثنين 10-11- 2020، ووحدات العمارتين رقمى 7 ، 6، يوم 11/11 /2020، وتخصيص يوم 12-11-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

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وأشار رئيس جهاز ” حدائق أكتوبر”، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 8 ، 9، يوم 16-11- 2020، ووحدات العمارتين رقمى 11 ،18-11- 2020 يوم الثلاثاء 18-11- 2020، وتخصيص يوم 19-11- 2020،  لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

 وقال : سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 48 ، 52، يوم 23-11- 2020 ووحدات العمارتين رقمى 58 ، 59، يوم 24-11- 2020، ووحدات العمارة رقم 61، يوم 25-11- 2020 ، وتخصيص يو26-11- 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

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بقلم شريف عمر

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