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جهاز «حدائق أكتوبر»: تحرير 47 محضرا لمخالفات تأجير وبيع بوحدات الإسكان الاجتماعى

فى حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى مشروع إسكان دهشور و٢٤٧ عمارة
محمود زكي 12:57 م, الأحد, 13 ديسمبر 20 12:57 م, الأحد, 13 ديسمبر 20

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صرح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى مشروع إسكان دهشور و٢٤٧ عمارة، إسكان اجتماعى، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق “الإسكان الاجتماعى”، وشرطة التعمير بالمدينة.

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وأوضح رئيس حدائق أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٤٧ محضرا بمخالفات تمثلت فى تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

وطالب رئيس جهاز “حدائق أكتوبر”، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام (١١٨٨- ٥٧٧٧  – 5999)، أو التواصل مع منظومة الشكاوي الإلكترونية للصندوق علي الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، مؤكداً استكمال تلك الحملات تباعا علي جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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