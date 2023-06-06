جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية تعاون لدعم وتنمية القطاع

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وشريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري اتفاق عمل يتعاون بموجبه الطرفان في تقديم مختلف الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات لدعم وتنمية القطاع وتفعيل العديد من المميزات والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.

وتقدم تلك الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لما لها من كثافة انتشار عالي الأمر الذي يسهل على جميع المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات والوصول إليها.

جهاز تنمية المشروعات

وأكد باسل رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها هيئة البريد المصري؛ لتقديم العديد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد بالمراكز والقرى، واستقبال طلبات توفيق أوضاع المشروعات، إضافة إلى خدمات الصرف والتحصيل النقدي من العملاء الحاصلين على تمويل وتراخيص من الجهاز.

وأوضح أنه سيتم في الفترة المقبلة الربط الشبكي بين مكاتب البريد وأفرع الجهاز بالمحافظات؛ مما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أسرع، لافتًا إلى أن التعاون بين الجهاز وهيئة البريد سيسهم في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ نظرًا لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء في مختلف المناطق مما يساعد الجهاز على التوسع في تقديم خدماته لشريحة أكبر من المواطنين.

استراتيجية البريد المصري

من جانبه، أوضح شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتمكن أصحاب المشروعات غير الرسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقته من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير؛ من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ بالإضافة إلى الحصول على خدمات الصرف والتحصيل النقدي لعملاء جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على قروض وتراخيص من الجهاز.

خدمات مالية

وأشار إلى أن هذا البروتوكول سيمكّن الجهات المعنية من تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم.

ولفت إلى أن البريد المصري يقدم خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.