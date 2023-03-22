جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ويطلق منصة إلكترونية

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يشارك في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025 لإتاحة كافة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية،بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

أوضح رحمي في بيان صحفي أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة،حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور،ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يطور خدماته، ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الدعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر، لتهيئة بيئة مناسبة أيضا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية.

وذكر أن الجهاز يعتمد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إليكترونية قومية للمشروعات الصغيرة تربط مختلف الجهات والوزارات،والتوسع في خدمات التسويق و التحصيل الإلكتروني.