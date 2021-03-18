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جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية جديدة لـ«الصغيرة ومتناهية الصغر»

وحدة تطوير الأعمال تضم فنيين ومتخصصين يقدمون خدمات جديدة لأصحاب المشروعات
‫محمود الصباغ‬‎ 8:40 م, الخميس, 18 مارس 21 8:40 م, الخميس, 18 مارس 21

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أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وحدة لتطوير الأعمال تقدم خدماتها مجانا لأصحاب المشروعات المشاركين بمعرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل الذى ينظمه الجهاز بمقر المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض.

يأتي ذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بتوفير مختلف أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها.

وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية لإقامة وحدات تطوير الأعمال بالتزامن مع المعارض التى ينظمها بشكل دورى لتقديم خدمات فنية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتمكنوا من الارتقاء بجودة منتجاتهم وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

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ووجه طارق شاش الدعوة لأصحاب المشروعات للتعرف على الخدمات التى تقدمها وحدة تطوير الأعمال طوال فترة معرض البازار والاستفادة منها، وأكد أن الجهاز يقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة ليتم تقديم خدمات هذه الوحدات بشكل مستمر.

وأوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن وحدة تطوير الأعمال تضم فنيين ومتخصصين يقدمون خدمات جديدة لأصحاب المشروعات وتتيح لهم تصوير منتجاتهم بشكل احترافى وتعريفهم بأسس تصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الجرافيك مما يساعدهم في تسويق منتجاتهم إلكترونيا، كما تقدم الوحدة أيضا استشارات فنية في مجال التصدير وتنمية الأعمال.

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وأشار عباس إلى أن الخدمات التى تقدمها الوحدة تأتى وفقا لجهود الجهاز للتنوع في الخدمات الفنية التى يقدمها للمشروعات الصغيرة وتطويرها بما يتفق مع آليات السوق الحديثة.

وأضاف أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكنهم الاستفادة من خدمات الجهاز غير المالية التى يقدمها عبر فروعه في مختلف المحافظات، والتى تتضمن برامج متنوعة سواء في مجال التدريب أو التسويق مما يسهم في مساعدة هذه المشروعات على مواجهة المنافسة على المستويين المحلى والدولى.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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