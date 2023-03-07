جهاز تنمية المشروعات يضخ 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية خلال 2022

أصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير إنفوجراف يوضح فيه جميع الأنشطة التنموية التي نفذها خلال 2022 وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للمواطنين من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوضح الانفوجراف أن الجهاز ضخ إجمالي قدره 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية منها 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و318 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجا مما أتاح 2 مليون يومية تشغيل.

وفيما يتعلق بتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 فقد تم إصدار حوالى 8 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، كما تم إصدار ما يزيد على 30 ألف شهادة تصنيف وما يقرب من 30 ألف شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة لتستفيد من التيسيرات التي يقدمها القانون.

وأشار إلى تمويل 2.1 مليار جنيه لتمويل 80.5 ألف مشروع بالقري المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022.

وأضاف أن التمويلات مقسمة إلى 5.6 ألف مشروع صغير بقيمة 458.1 مليون جنيه، بجانب تمويل عدد 75 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وفرت حوالي 141.7 ألف فرصة عمل.

جهاز تنمية المشروعات يضخ 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية خلال عام 2022.

وأصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير انفوجراف يوضح فيه جميع الأنشطة التنموية التي نفذها خلال 2022 وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للمواطنين من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوضح الانفوجراف أن الجهاز ضخ إجمالي قدره 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية منها 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و318 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجا مما أتاح 2 مليون يومية تشغيل.

وفيما يتعلق بتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 فقد تم إصدار حوالى 8 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي كما تم إصدار ما يزيد على 30 ألف شهادة تصنيف وما يقرب من 30 ألف شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة لتستفيد من التيسيرات التي يقدمها القانون.

وأشار إلى تمويل 2.1 مليار جنيه لتمويل 80.5 ألف مشروع بالقري المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022.

وأضاف أن التمويلات مقسمة إلى 5.6 ألف مشروع صغير بقيمة 458.1 مليون جنيه، بجانب تمويل عدد 75 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وفرت حوالي 141.7 ألف فرصة عمل.

وينقسم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موزعا جغرافيا إلى 77% وجه قبلي و 21% وجه بحري و 1% حدودي و 1% حضري.

ويقسم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موزعا جغرافيا إلى 77% وجه قبلي و 21% وجه بحري و 1% حدودي و 1% حضري.