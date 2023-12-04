«جهاز تنمية المشروعات» يضخ تمويلات بنحو 48.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،إن الجهاز قام بضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.

أضاف، أن التمويل تم من خلالها تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد رحمي على أن الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر. واختتم باسل كلمته مؤكدا أن الجهاز وبمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري.

وأصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرا متكاملا بعنوان “الجمهورية الجديدة … سنوات من التحديات والإنجازات” رصد فيه حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية.

وشارك الجهاز في العديد من المبادرات الرئاسية والقومية الهامة وعلى رأسها حياة كريمة والتى تجسد المبادرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مشروع قومي عملاق وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بمصر.

ويساهم جهاز تنمية المشروعات في تنمية محافظات الصعيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مصر وبوجه خاص في محافظات الصعيد بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية.

ويقوم الجهاز بتنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي عن طريق عدد من الأنشطة منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.”

ويساهم الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي لمساعدتها على الاستمرار في مشروعاتها والتوسع فيها. ”

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر للمحافظة على الهوية المصرية ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية ولاقى نجاحا ملحوظا بالإقبال الجماهيري من ناحية وتحقيق أصحاب المشروعات لأرباح من ناحية أخرى.

كما أطلق السيسي مبادرة عملاقة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج وذلك للحد من التلوث واستبدال البنزين بالغاز الطبيعي حيث ينفذ الجهاز المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك.