جهاز تنمية المشروعات يستهدف دعم نشاط التأمين متناهى الصغر

كشفت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونا مع الاتحاد المصري للتأمين لدعم الفئات الأكثر احتياجا ودعم التأمين متناهى الصغر.



وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، أن الجهاز له دور مهم فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب جهود التنمية المستدامة والشمول المالى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.



ولفتت إلى أن التأمين متناهى الصغر يعد حائط صد أمام الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالى.



وكشفت عن بلوغ محفظة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر بخلاف البنوك 38 مليار جنيه العام الماضي بنمو 42% عن العام الماضي.



وأوضحت أن الوصول لشريحة متناهى الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.



وأكدت أنها تعمل على دعم الشمول المالى والتأمينى لتوسيع قاعدة العملاء.