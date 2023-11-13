جهاز تنمية الثروة السمكية: نستهدف تنفيذ 3 خطوات إضافية لزيادة الجودة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، في تصريحات، لـ”المال”، إن الجهاز يستهدف اكتساب خطوات إضافية فى مجال مراقبة الجودة والتنمية البشرية تتضمن الآتي:

*الارتقاء إلى مستوى معايير الجودة العالمية والالتزام بمعايير محددة للجودة والمواصفات القياسية ومراعاة الاعتبارات الصحية للمنتجات الزراعية.

*الاهتمام بالتنمية البشرية فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل الجيد للعاملين فى هذه المجالات.

*توقيع اتفاقيات فحص المنتجات مع الدول المورِّدة حسب حجم صادراتها لمصر مثل الاتفاقية المنعقدة مع دولة الصين.

وأكد مصيلحي أنه بعد تطوير بحيرة المنزلة بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة المنزلة 2.2 مليار جنيه، ووصل المصيد السمكي من بحيرة المنزلة إلى 82.5 ألف طن.

وأضاف: “حيث يتم صيد أنواع مختلفة من الأسماك منها أسماك البلطي، والعائلة البورية وأسماك القراميط، ومبروك الحشائش، والكابوريا، وأسماك اللوت، والنقط، والبياض، والجمبرى، والدفاس، وأسماك الحنش والبساريا، والدنيس، وأسماك موسى، وبعض من أصناف الأسماك الأخرى .

وأوضح أنه جاءت هذه النسبة من الإنتاج من الأسماك في بحيرة المنزلة بدءًا من تطوير البحيرة بداية من عام 2022، وما زالت الأعمال المقترح القيام بها لتطوير بحيرة المنزلة مستمرة بهدف الحفاظ والتنمية المستدامة لبحيرة المنزلة،

وذلك من خلال القطاع البيئي، مما ييسر الحفاظ على المسطح المائي بعد أعمال التطهير والتكريك، مما يسهم في الحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرة، والعمل على دخول زريعة الأسماك بشكل دوري، والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.