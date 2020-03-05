جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث إقامة منطقة لوجستية بالإسكندرية الأسبوع المقبل

يبحث جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إمكانية إقامة سوق ومنطقة لوجستية بمحافظة الإسكندرية الأسبوع القادم، مع اللقاءات المقرر عقدها بين مسؤلى الجهاز ومسئولين بمحافظة الإسكندرية، وبعض القيادات التجارية بالمحافظة، بما يساعد على إنشاء هذا السوق المقترح.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الـ”المال” أنه من المقرر أن يتم الأسبوع القادم لقاء مع مسئولين بمحافظة الإسكندرية لبحث إمكانية إقامة منطقة لوجستية بالمحافظة.

وأضاف على هامش اللقاء الذى عقده مساء أمس مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المنطقة اللوجستية بالإسكندرية يجرى الإعداد والتوجه لإقامتها فى نطاق مدينة برج العرب الجديدة غرب المحافظة.

إنهاء محافظة الغربية انتهت 70% من الأعمال التى تجرى بها

وأشار عشماوى إلى أنه قبل عام 2017 لم تكن هناك أى مناطق لوجستية أما الآن فى شهر مارس 2020 فلدينا نحو 18 مشروعا فى 11 محافظة، أبرزها القاهرة والشرقية والغربية والفيوم والأقصر والوادى الجديد والبحيرة.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن أن المنطقة اللوجستية التى يجرى إنشاؤها بمحافظة الغربية انتهت 70% من الأعمال التى تجرى بها، حيث تم الانتهاء من المركز التجارى ومراكز العرض، ولا تزال الإنشاءات الخاصة بمناطق التخزين والفندق.

وأشار عشماوى إلى أن تلك المنطقة تقام على نحو 82 فدانًا، وباستثمارت تبلغ نحو 7 مليارات جنيه وتوظف نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشمل معارض ومركز تجارى ومناطق تخزين ونادى ومول تجارى.