جهاز تنمية البحيرات يصدر 7 توصيات للنهوض بالصادرات السمكية لمختلف الأسواق

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، إن الهيئة انتهت من إصدار 7 من التوصيات الخاصة بفتح مجال التسويق للأسماك المصرية فى الخارج.

وأكد مصليحي في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن التوصيات تتضمن فتح أسواق جديدة على العالم من خلال إبرام الاتفاقيات التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبى ودول الميركسور Mercosur (سوق دول جنوب قارة أمريكا) ودول غرب أفريقيا ودول الكوميسا COMESA (دول وسط إفريقيا).

وكشف أنه يجب الاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية للتعرف على متطلبات الأسواق العالمية فيما يتعلق بمواصفات السلع ودرجة جودتها وأذواق المستهلكين وتزويد المنتجين والمصدرين بها وإيجاد بنك معلومات لتنمية هذه الصادرات بحيث يزود المستثمرون بالمعلومات المناسبة ووضع آلية لتمويلها وضمانها.

وأوضح أنه يتوجب الاهتمام بتعريف المستهلك الأجنبى بالمنتج المصرى من خلال الأساليب الإعلامية المختلفة والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة لما لها من آثار إيجابية للتعريف بالمنتج المصرى والترويج له وإتاحة عقد الصفقات لتصريف المنتجات.

وذكر مصليحى أن يجب جذب الشركات العالمية العاملة فى مجال التصدير لفتح مكاتب لها فى مصر.

ونوه مصليحى بأن يتعين تنظيم البعثات الترويجية إلى جميع الدول والكتل المستهدفة مع ضرورة تشجيع إقامة الشركات التسويقية ليكون هدفها تسويق المنتجات فى الأسواق الخارجية من خلال إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمصدرين والمنتجين للاتصال الرسمى برجال الأعمال بالخارج والمستوردين لإقامة مثل هذا النوع من الشركات.

وذكر أنه يجب إقامة مراكز محورية تجارية تهدف إلى تسهيل انسياب السلع إلى أكبر عدد ممكن من الدول وإقامة نقاط اتصال اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص فى الدول ذات المصالح المشتركة مع مصر، لتكون بمثابة بنك معلومات للمصدرين الوطنيين لتزويدهم بالمعلومات والدراسات عن الأسواق العالمية وتوفير قاعدة بيانات عن الإنتاج المحلى والتصديرى.

وأوضح مصليحي أنه يجب إعداد خريطة متكاملة تسمى بخريطة الاستثمار بالمحافظات يكون الهدف منها هو تحديد فرص الاستثمار فى كل محافظة على حدة وشرح إمكانيات التصدير الخاصة لكل مشروع صناعى أو إنتاجى بها بحيث لا تكون خطط الترويج مقصورة فقط على القاهرة، بل تشمل جمهورية مصر العربية بالكامل.