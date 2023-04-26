جهاز تنظيم النقل: 20 شاحنة تصل معبر «أرقين» اليوم محملة بالأسر المصرية العالقة بالسودان

علمت “المال” أن إجمالي الشاحنات المصرية التي وصلت المعابر البرية بين مصر والسودان بلغ 500 شاحنة مصرية محملة بأكثر من 120 فردا منذ بداية الأزمة السودانية.

وكشف المهندس سيد متولي ، رئيس جهاز تنظيم النقل أن اليوم الأربعاء وصل معبر “أرقين” نحو 20 شاحنة قادمة من مدينة دنقلا السودانية محملة بعدد من الطلاب والأسر المصرية، في إطار مبادرة الجهاز بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني والأجهزة الأمنية المصرية والهيئة العامة للموانئ البرية والسفارة المصرية.

وأوضح “متولي ” أن شاحنات النقل المصرية قامت بنقل الأسر المصرية بالسودان من خلال معابر قسطل وحلفا وأرقين، مشيرا إلى نفاذ السولار بالسودان وارتفاع أسعار تذاكر الحافلات السودانية.

ومن جانبه قال محمد حلاوة نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البري بالإسكندرية، إن الشاحنات المصرية ساعدت في نقل الطلاب المصريين العالقين، مضيفا أنه من المنتظر وصول 8 شاحنات جديدة غدا الخميس ، محملة بأعداد من الطلاب المصريين بعد أن تقطعت بهم السبل، بجانب استغلال الأزمة من جانب بعض الحافلات السودانية التي رفعت أسعار التذاكر من 50 إلى 500 دولار.