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جهاز تنظيم المياه والصرف يُدشن مبادرة توعوية إلكترونية بعنوان «اعرف حقك»

عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وصفحته الرسمية على الفيس بوك
أحمد صبحي 10:59 ص, الأثنين, 3 يناير 22 10:59 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، دشن مبادرة توعوية إلكترونية تحت عنوان “اعرف حقك” عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وتستهدف هذه المبادرة جميع شرائح المجتمع، بمختلف الفئات العمرية، لضمان تحقيق التأثير الايجابي المطلوب بتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة تهدف لنشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، مما يكون له بالغ الأثر في رفع الوعي المائي، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المواطنين.

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وأشار الدكتور محمد حسن مصطفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن المبادرة تناولت العديد من الموضوعات التوعوية، ومنها، تعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية التي يوفرها مقدمو خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، من خلال تطبيق قراءتي لتسجيل الاستهلاك.

وأضاف كذلك سداد فواتير المياه إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع الإلكترونى “فورى”، وبعض النصائح لترشيد وخفض كميات الاستهلاك باستخدام القطع الموفرة للمياه، ومعرفة حزمة من الإجراءات لسهولة التعامل مع مقدمي الخدمة، ومنها:

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(توصيل مياه الشرب، عداد رئيسي – عداد فرعي – إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحي – إجراءات طلب فحص عداد – إجراءات استبدال عداد تالف – إجراءات نقل ملكية العداد – اجراءات تغيير النشاط – إجراءات التصالح علي المخالفات – إجراءات تسوية تراكمات قراءة العداد).

وأشار إلى دوره في توعية المواطن بميثاق حقوقه وواجباته والتي تتضمن أهم القواعد الحاكمة لحقوق وواجبات مستخدمى مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للقطاع، كما تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالآثار السلبية نتيجة الوصلات الخلسة وكذلك أضرار توصيل الطلمبات الحبشية بالشبكة العمومية.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه تم تحديد 5 وسائل لتواصل المواطنين مع الجهاز، في حالة تقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهى، التوجه لمقر الجهاز بـ12 حي المصراوية – شارع التسعين – التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى إمكانية إرسال الشكوى عن طريق رقم الواتس أب 01033466082 / 01033466081 – ومن خلال الموقع الإلكتروني (www.ewra.gov.eg).

أو عن طريق البريد الإلكتروني (info@ewra.gov.eg) – من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك.

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بقلم أحمد صبحي

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