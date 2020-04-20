جهاز تنظيم الاتصالات: الحظر رفع مؤشرات الخدمات خلال مارس وأبريل (إنفوجراف)

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهرى مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.

ويتضح من التقرير الزيادة الكبيرة فى استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول فى المنازل.

وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر أبريل بالأسبوع الثانى من شهر مارس ما يلي:



المكالمات الصوتية :



● زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15٪؜

● زيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3 ٪؜

تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى ١٥ ساعة يوميا من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ٣ ص خلال الاسبوع الثاني من أبريل مقارنه بعدد ٧ ساعات فقط خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس.



الإنترنت :

● زيادة في استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 %.

● زيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 18 وقت الذروة

وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت فيما يلي :

-ارتفاع نسبة تصفح مواقع الانترنت (Web Browsing) بنسبة 131%.

الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات الانترنت ونسب الزيادة في استخداماتها واهمها ما يلي:

تيك توك : وهو تطبيق عبارة عن وجهه مفضلة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 194 %.

الألعاب : تطبيقات الألعاب علي شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 96 % .

نتفلكس : المنصة العالمية لمشاهدة الأفلام؛ زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 69 %.

يوتيوب : موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات مجانا ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 41 %.

شاهد : منصة عربية تقدم خدمة الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات في منطقه الشرق الأوسط وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 40 % .

تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي :

▪ فيس بوك : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 151 %.

▪ انستجرام : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 59 %.

▪ واتس اب : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 34 %.

كما زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4 % في الأسبوع الثاني من شهر ابريل مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس.

▪ فيس بوك : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 151 %. ▪ انستجرام : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 59 %. ▪ واتس اب : زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 34 %. كما زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4 % في الأسبوع الثاني من شهر ابريل مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس. واكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم منظومة التعلم عن بعد وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث تم إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات بالإضافة إلى تقديم عروض تحفيزية للمواطنين من خلال منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

