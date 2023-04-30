جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط يواصل تنفيذ مشروعاته

أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الإسكندرية مواصلة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط لعدد من المشروعات المستهدف أن تحل مشكلات السيولة المرورية بالثغر، مشيرًا إلى أن شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة نفذت مشروع إنشاء 2 كوبرى مشاة لحى العامرية أول، بنسبة تنفيذ %95 لأعمال كوبرى المشاه الأول على مصرف غرب النوبارية بزاوية عبد القادر، و %50 لإنشاءات كوبرى مشاه الكيلو 21.

ووفقا للمصدر يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط الإشراف أيضا على مشروع إنشاء نفق مشاة للربط بين شارعى النصر، والمواسير جرين بلازا الكائن بمنطقة سموحة والذى تنفذه شركة “يوتلكو”لافتًا إلى وصول نسبة تنفيذ الأعمال به إلى %65.

من جانبها، تواصل شركة البحيرة إنشاء محور غرب الإسكندرية الرابط بين طريق القاهرة – الإسكندرية الصحرواى، ومطار برج العرب والساحل الشمالى الغربى، وبلغت نسبة التنفيذ %80 تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، ويقع المحور على مساحة 255 فدانا، لعمل 6 حارات مرورية بكل اتجاه.

ويستهدف مشروع محور غرب الإسكندرية نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من وإلى مطار برج العرب، الساحل الشمالى وباقى مناطق التنمية الصناعية ، واللوجستية، والزراعية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية الصحراوى مباشرة ومنه إلى باقى محاور وأقاليم الجمهورية.

وكان المشروع قد صدر له قرار مجلس وزراء بإضفاء صفة النفع العام على المساحة المطلوبة (255 فدانا) وبالتالى تم رصد تعويضات مبدئية تصل لـ 140 مليون جنيه للمواقع التى تُطل على حيز تنفيذ المشروع ، والكائن أغلبها بمنطقة العامرية.

يُشار إلى أنه تم إنشاء جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بموجب القرار الوزارى رقم 237 لسنة 1993 ومنوط به تعمير وتنمية محافظات شمال الدلتا من الحدود الغربية لمحافظة بورسعيد وحتى الحدود الغربية لمحافظة الإسكندرية، ويشمل هذا النطاق محافظات دمياط ، و الدقهلية، و كفر الشيخ، و الغربية، والبحيرة ، و الإسكندرية.