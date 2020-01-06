استثمار

جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية يوفر 1500 فرصة عمل

وفر جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية 1500 فرص عمل بالشركات
نادية سلام 5:50 م, الأثنين, 6 يناير 20 5:50 م, الأثنين, 6 يناير 20

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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين، اليوم الاثنين، بمحافظة الإسماعيلية عن توفير  1500 فرصة عمل للشباب للمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة إعدادية للعمل بإحدى كبريات الشركات التى تعمل فى مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها.

وتم البدء فى تلقى الطلبات ومقابلة الراغبين للعمل والالتحاق بتلك الوظائف منذ اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.

صرح بذلك  مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية.

 يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وبناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن التنويه عن فرص العمل التى يقوم جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بالبحث عنها والتواصل مع الشركات لتوفيرها.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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