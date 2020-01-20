جهاز تشغيل الإسماعيلية يوفر 50 فرصة عمل بالمنطقة الصناعية

شاغل الوظيفة سيمنح تأمين اجتماعي وطبي من اليوم الأول للتعيين

يعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 50 فرصة عمل، بإحدي كبري شركات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية للشغل في وظيفة مهندس تركيبات مواد خشبية ومهندس جوده وفني مكبس حراري وفني ماكين حليه وفني منشار صينية ونجار باب وشباك وموبيليا واستورجي موبيليا.

وقالت دعاء على، مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وبناء على تعليمـات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن التنويه عن فرص العمل التى يقوم جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بالبحث عنها والتواصل مع الشركات لتوفيرها.

وأضافت دعاء الشركة أن يكون مهندس التركيبات للمواد الخشبية ومسؤل الجودة من خريجي الفنون الجميلة أو التطبيقية وخبرة 3 سنوات بمجال الأخشاب وأن يكون المتقدم بباقي الوظائف التي أعلن عنها لديه شهادة خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأعلنت الشركة أن شاغل الوظيفة سيمنح تأمين اجتماعي وطبي من اليوم الأول للتعيين ومنح في المناسبات والأعياد وتعاقد وبيئة عمل مستقرة وفرص جيدة للترقي.