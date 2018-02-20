جهاز برج العرب يضخ 290 مليون جنيه في ثلاثة مشروعات بالمدينة

محمود زكي قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز برج العرب الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة بعدد من القطاعات بالمدينة، بقيمة 290 مليون جنيه، وذلك في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك في قطاع الطرق من خلال رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين بالمدينة. وأضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حصل

محمود زكي



قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز برج العرب الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة بعدد من القطاعات بالمدينة، بقيمة 290 مليون جنيه، وذلك في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك في قطاع الطرق من خلال رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين بالمدينة.

وأضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حصل على 179 مليون جنيه من إجمالي 290 مليون جنيه لصالح تلك المشروعات.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ أكثر من 80% من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وأضاف غنيم أن المشروع يقدر تكلفته بحوالي 25 مليون جنيه والذي يتمثل في تنفيذ 26 عمارة بإجمالي وحدات حوالي 624 وحدة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال مرافق لعدد 474 قطعة أرض بأجمالي مسطحات تقدر بحوالي 2.1 مليون متر مربع.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده ٨٠ فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكل أشكال التعديات.