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جهاز برج العرب: تحرير 24 محضر إشغال وتعد على الطريق في حملة جديدة

استمرار الحملات اليومية للقضاء على الظواهر العشوائية وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
أحمد صبحي 12:22 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 12:22 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم شن حملة جديدة بالاشتراك مع شرطة التعمير للمرور على أحياء المدينة ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، ورفع أي تعديات على الطرق والأرصفة أو إشغالات تعوق السير.

وأشار إلى أن الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على المخالفات والإشغالات الواقعة بالطرق والمناطق الخضراء والأرصفة بالمدن الجديدة.

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وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة إشغال وتعد على الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات اليومية للقضاء على كافة السلبيات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

كما طالب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أصحاب المحال والمولات التجارية بالمدينة بالالتزام بالتعليمات التي تضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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