جهاز بدر يشن حملة لإزالة مخالفات بناء بقطعتي أرض بالمدينة

وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، باستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء، وعدم التهاون فى جميع المخالفات بالمدينة.

و قامت إدارة الأمن بالتنسيق مع إدارة الأحياء بشن حملة لإزالة مخالفات البناء بقطعتي أرض لقيام مالكيها بالمخالفة بغرض صب مساحة غرف السطح بالكامل، وتم إيقاف التعامل على القطعتين، وتحرير محاضر للنيابة، وتم التحفظ على خشب النجارة وهدم الأعمدة الخرسانية.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه لن يتم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف، أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات، وردع المخالفين وتطبيق القانون في حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه فى حالة وجود أى شكاوى من مخالفات، يتم الإتصال على الخط الساخن رقم ( ١٥١٠٠ ) على مدار ٢٤ ساعة.