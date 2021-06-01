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«جهاز بدر»: دفع العمل بمشروعات تطوير الطرق لمواكبة زيادة معدلات التنمية (صور)

الانتهاء من تطوير شارع عبدالعزيز فهمي "الكولدير سابقاً
أحمد صبحي 1:00 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 1:00 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم دفع العمل بمشروعات الطرق لتواكب زيادة معدلات التنمية بالمدينة.

لافتاً إلى أنه تم تقسيم العمل على ورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديم لعدم استوائها، لتنفيذ طبقة الأسفلت النهائية وتخطيطها في الشوارع الرئيسية من ميدان الجامعة الروسية وحتي ميدان السنترال.

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وأوضح مندور، أنه تم زيادة عرض مدخل المدينة الحيوي ليكون عرض الحارة الرئيسية الواحده ١٣.٥ متر، بعد أن كانت ٦ أمتار، بجانب تنفيذ حارة جانبية بعرض ٨ أمتار، واستحداث أماكن انتظار على جانبي الطريق بعرض ٥ أمتار من الانترلوك أمام المحال التجارية، منعاً لتكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع عبدالعزيز فهمي “الكولدير سابقاً”، وشارع البنوك من شارع سعد زغلول وحتى مركز الشباب.

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بقلم أحمد صبحي

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