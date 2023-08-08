جهاز «النوبارية الجديدة» ينظم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات (صور)

صرح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال والمنشآت التجارية، والتعديات على أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء

جاءت الحملة بقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، ومديرى الإدارات التنفيذية، وبالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمدينة منذ أيام.

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ، أنه سيتم تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، والتصدي لمظاهر التعديات والمخالفات والإشغالات

مشاركة المواطنين

وناشد المواطنين للمشاركة المجتمعية الفعالة، والتعاون المثمر، لمحاربة تلك الظواهر، والمحافظة على الواجهة الحضارية للمدينة من أى مخالفات أو عشوائيات.

وأشار، إلى أن الحملة المكبرة التى تم تنظيمها، بدأت أعمالها بالمنطقة المركزية للخدمات والموقف، ثم الحى الأول والحى الثانى، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الحملات مستمرة فى مختلف أحياء النوبارية الجديدة.