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جهاز المنيا الجديدة: الانتهاء من تشجير 2040 وحدة فى «سكن لكل المصريين»

بمنطقة الـ ١٣٦٠ فدانا بالمدينة
ايمان ممدوح 6:37 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 6:37 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال تشجير وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع العام بعمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لمنخفضي الدخل، بإجمالي 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية بمنطقة الـ 1360 فدانا بالمدينة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية استعدادا لاستقبال الحاجزين، ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه جارٍ استكمال الأعمال الأخيرة بالمشروع في أسرع وقت.

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في السياق ذاته، كشف “عبد العزيز” عن أنه جارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 م2 ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ 1360 فدانا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وترسيخاً للجهود المستمرة لدفع سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ تكثيف الأعمال بالمشروع، مع مراعاة ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

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بقلم ايمان ممدوح

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