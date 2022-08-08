جهاز المنصورة الجديدة يطرح محلين تجاريين وصيدلية ومخبزا سياحيا للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة عن طرح 2 محل تجاري وصيدلية ومخبزا سياحيا للبيع بالمزاد العلني، وبمساحات تتراوح بين 21 إلى 41 مترا مربعا، بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر.

وحدد الجهاز مجموعة من الشروط تتمثل في:

طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية أو مخبز.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022.

ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه في موعد غايته جلسة المزاد.

.استكمال سداد نسبة 10%، فضلاً عن نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك عقب رسو المزاد مباشرة.

يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام

وتابع الجهاز، يتم سداد الباقي، نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية.

يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

ولكل من يرغب في ذلك فإن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.